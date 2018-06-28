Mmo Samsun Şube Klimalar Konusunda Uyardı

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, klimaların, uzman kişiler nezaretinde seçimi, montajı ve bakımının yapılması gerektiğini, yanlış seçim yüzünden klimaların enerji sarfiyatına ve en önemlisi sağlık problemlerine sebebiyet verdiğini söyledi.

Makine Mühendisi Nail Yolaydın yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma seviyesinin artışına paralel olarak kullanımı sürekli artan klimalar, artık günlük hayatımıza girmiş durumdadır. Klimaların seçiminden montajına, işletmeye alınmasından bakımına kadar olan süreçte ayrı bir uzmanlık istemektedirler. Günümüzde klimalar artık hiçbir mühendislik hizmeti verilmeksizin marketlerde bile satılmakta, klima seçimi ve kullanımı tüketici tercihine bırakılmıştır. Unutmamalıyız ki klima bir soğutma cihazı değil iklimlendirme cihazıdır. Klimaların, uzman kişiler nezaretinde seçimi, montajı ve bakımı yapılmalıdır. Yanlış seçim yüzünden klimalar; enerji sarfiyatına ve en önemlisi sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir" dedi.

Klima alırken dikkat edilecek hususlar

Klima alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Nail Yolaydın, "Odanın alanına ya da hacmine göre klima kapasitesi seçimi yanlış bir uygulamadır. Bir oda için klima kapasitesini belirlemek bir mühendislik hesabıdır. Bu hesaplamalar odadaki cam yüzeylerin miktarına, duvarların yalıtımlı olup olmadığına, hatta odanın yönüne bakılarak yapılmaktadır. Bu etkenlere bağlı olarak klima kapasiteleri ciddi anlamda değişmektedir" diye konuştu.

Klimaların doğru ayarda çalıştırılması

Klima kullanımında öncelikle doğru ayarların yapılması gerektiğini belirten Yolaydın, "Yaz ayları için uluslararası standartlarda önerilen değerler 22 ile 25 santigrat derece arasındadır. Burada üst değere yakın ayarları seçmek sağlık açısından önemlidir. Sıcak ortamlardan soğuk ortamlara ani girişlerin soğuk çarpmalarına, hatta kısmi felçlere neden olabileceğinden sıcaktan bunalmış olunsa dahi, soğuk ortama girildiğinde hemen klimanın esintisinin önünde durulmaması gerekmektedir. Kumandayı 18 dereceye ayarlamak, klimanın ortam sıcaklığını çok uzun sürelerde ve zorlanarak bu sıcaklığa indirmeye çalışacağından enerji sarfiyatının artmasına neden olacak. Arabaları klimaları çalıştırmadan önce camları açarak, bir süre açık tutmanın içeride oluşan sıcak havanın hızlıca tahliyesi sağlanmalıdır ve araç klimalarında da termostat değeri 22 derece civarı olmalıdır. Klimaların kullanımından dolayı oluşan yoğuşma suları, binalarda herhangi bir nem problemine sebep olmayacak şekilde uzaklaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Periyodik bakım önemli

Klimada periyodik bakımın önemli olduğunu kaydeden Yolaydın şunları söyledi:

"İş yerlerimizde, evlerimizde ve taşıtlarımızda kullandığımız klimaların ve tesisatlarının düzenli olarak periyodik bakımı ve temizliği yapılması insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Tüketicilerimizin gerek sağlıkları, gerekse ekonomileri için satın alacakları klimaların seçimini mühendislik firmalarındaki uzman mühendislere yaptırmaları, klimalarda 'CE' işaretinin bulunmasına dikkat etmeleri, satış sonrası hizmet ağı geniş olan markaları tercih etmeleri kendileri açısından fayda sağlayacaktır." - SAMSUN