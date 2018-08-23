Mmo Samsun Şube'de Bayramlaşma

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube'de üyeler ve yönetim kurulu bir araya gelerek bayramlaşma ve sohbet etme imkanı buldu.

Üyelerin ilgi gösterdiği bayramlaşma merasiminde makine mühendisliği mesleğine yeni katılan üyeler, deneyimli üyelerle bir araya geldi. Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er, "Her bayramın ayrı bir güzelliği var. Makina Mühendisleri Odası'nın büyük bir aile olduğunu, her bayramda olduğu gibi Şubemizde birlik ve beraberliğin simgesi olan, toplumumuzu birbirine bağlayan bir bayram daha yaşıyoruz" dedi. - SAMSUN