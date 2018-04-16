Mmo Konya Şubesinden Araç Sürücülerine Yaz Uyarısı

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, kışlık donanım ve ilaveleri bulunan araç sahipleri için araçlarını daha sıcak havalara hazırlamalarının zamanının geldiğini söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz Hakan Altun, yaptığı açıklamada, "Soğuk havaların artık yerini sıcak havalara ve bahar aylarına bırakmaya başladığı bu günlerde vatandaşlarımıza bazı konuların hatırlatılması ve bazı önerilerin sunulması faydalı olacaktır. Kışlık donanım ve ilaveleri bulunan araç sahipleri için araçlarını daha sıcak havalara hazırlamanın zamanı gelmiştir" dedi.

Altun, vatandaşların araçlarını yaza hazırlanmak için yapması gereken önemli konulardan bazılarını şöyle açıkladı:

"Aracın boyasını ve camlarını kontrol etmek ve sorunlu yerleri belirlemek gerekir. Bunun için en iyi yöntem aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı önlemek için bu kontrol çok önemlidir. Kıştan sonra güzel bir kaporta cilası da araç için gayet iyi olacaktır. Jantların üzerindeki tuz, yağ ve kir temizlenmelidir. Pas varsa bakımı yapılmalıdır. Kullanıcı el kitabı okunarak tavsiye edilen bakım koşulları takip edilmelidir. El kitabı aracın bakımı konusunda en önemli bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu gösterecektir. Motor soğutma sistemindeki (radyatördeki) sıvı değiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken motorun çalışmadığından ve soğumuş olduğundan emin olunmalıdır. Zor çalışma, arada durma ve zorlanma gibi bir performans problemi varsa, bu tamir ettirilmelidir. Böylelikle daha iyi bir yakıt tüketimi yanında ilerideki daha pahalı tamiratın da önüne geçilmiş olur. Örneğin basit bir arıza aracınızın katalitik konvertörünü bozabilir. Eğer gerekli işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, bakım için gittiğiniz tamir servisinin veya araç üreticisinin yetkili servisinin, yeterli olup olmadığından emin olun. Aracınızı emin ellere teslim edin. Kayış, hortum ve kablo gibi harici uzantıların sıkılıklarının ve durumlarının profesyonel oto tamircileri tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip olduğunuz kişisel bakım setleri genelde uygun aletleri içermeyebilir. Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır. Çalışmasından memnun olunmayan klima, yetkili servise götürülüp tamir ettirilmelidir. Eski araçlardaki klimaların bazılarındaki ozon açıklarına yol açan kimyasal maddeler kötü bir tamir veya bakım sonucu havaya karışabilir. Yağ ve yağ filtresi kullanım el kitabına uygun olarak değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal edilen bu konu aslında aracın ömrünü uzatan en önemli konulardan birisidir. Hava, yakıt ve diğer filtreler el kitabında tavsiye edilen şekilde değiştirilmelidir. Yedek lastik dahil, tüm lastiklerin durumları kontrol edilmelidir. Basınçlarını kontrol ederken lastiklerin soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aşınmış, yamulmuş gibi şekilde göze çarpan anormal durumlar yabana atılmamalıdır. Transmisyon kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük masrafların önüne geçebilir. Aracın frenleri mutlaka kontrol ettirilmelidir. Tüm aydınlatma sistemi ve ampulleri gözden geçirilmelidir. Çalışmayanlar yenilenmelidir. Yıpranmış silecek lastikleri yenilenmelidir. Camları yıkamada kullanılan sıvı alaşımının eksik olmadığından emin olunmalıdır. Yaz aylarındaki toz ve uçan böcekler sebebiyle ihtiyaç artacaktır. Paspaslar sabunla yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı kısımlar temizlenecektir. İç kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama ve kurumalarını önlemek için özel bir vinil cilası ile bakımını yapılmalıdır."

Altun, "Yukarıda sözü edilenleri vatandaşlarımız kendileri yapamıyorsa yetkili bir servise başvurmalıdırlar. Araç kullanımından oluşabilecek üzücü ve ölümlere varan olay ve kazaların olmamasını temenni ediyor, bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız günler diliyorum" diye konuştu. - KONYA