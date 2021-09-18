MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: 'Her aile için yuva ne ise, milletimiz içinde vatan o dur' - Haberler
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MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "Her aile için yuva ne ise, milletimiz içinde vatan o dur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MMO Kayseri Şube Başkanı Varol:

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Türk Milleti, vatanımızın her karışında kan akıtılarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen bu yolda şehit ve gazi olmayı onur saymıştır. Her aile için yuva ne ise, milletimiz içinde vatan o dur. Hamdolsun ki vatan uğrunda canlarını göz kırpmadan feda ederek destanlar yazan, şehit ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Bilinsin ki böylesine Allah için, vatan ve milleti için şehit olmayı en yüce mertebe sayan Türk Milletimiz sadece tarihte kalmadı. Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de bizler olduğu sürece vatana düşmanın ayak basmasına, bayrağımıza el dokunulmasına asla izin vermeyiz. Kimlerin evladı olduğumuzu bilerek, evlatlarımızı da bu duygularla yetiştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta kalan gazilerimizin, Gaziler Gününü kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

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