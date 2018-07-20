Mmo'dan Vezirköprü'deki Olayla İlgili Açıklama

Vezirköprü ilçesinde bir LPG'li otomobilin bariyerlere çarpıp, alev alması sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Makine Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özkan Er, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Samsun Vezirköprü ilçemizde bir otomobilin bariyerlere çarparak alev alması sonucu 3 vatandaşımız maalesef feci bir şekilde yaşamını yitirmiştir. Gelen bilgilerde otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı, sonrasında LPG tüpünün patladığı ve aracın alev topuna döndüğü belirtilmiştir. Kazada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileriz. 55 GH 916 plakalı olduğu belirtilen araç ile ilgili Oda kayıtlarımızda yaptığımız incelemelerde 2001 model aracın 21 Ekim 2014 tarihinde Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubemize giderek 'Sızdırmazlık Raporu' aldığı, bundan sonraki fenni muayenelerinde ise sızdırmazlık raporu almadığı tespit edilmiştir. Bilindiği üzere; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19 Aralık 2011 tarihli Genelgesi ile Araç Muayene İstasyonlarında LPG Yakıt Sistemi bulunan araçlar için 'Gaz Sızdırmazlık Raporu' aranması zorunluluğu kaldırılmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmaması 'ağır kusurdan' 'hafif kusura' dönüştürülmüştür. Bu durum LPG'li araç kullananların isteğine bırakılmıştır. Kazaya karışan aracın da benzer şekilde 2014 yılından itibaren odamızdan sızdırmazlık raporu almadığı tespit edilmiştir. Sonrasında; 24 Haziran 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümleri ve devamında yayımlanan 'tebliğ' doğrultusunda 1 Ocak 2018 tarihi itibari aracına ilk defa LPG montajı yaptıracakların da Gaz Sızdırmazlık Raporu Alması, Montaj Tespit Raporu alması uygulamasına son verilmiş, bu işlemi montaj firmasının kendisinin yapacağına yönelik bir model getirilmiş, dolayısı ile LPG Sızdırmazlık Kontrolü uygulamaları tamamen sona ermiştir. Meslek Disiplinimize giren bu konuda LPG montajlarının kontrol altına alınması ve montajların teknik usullere ve çizilen projelere uygun yapılıp yapılmadığı konusu mutlaka uzman teknik birimler tarafından takip edilmelidir. Bilinmesi gerekenler; LPG'nin basınç altında sıvı hale getirilmiş petrol gazından oluştuğu, sistem basınç altında olduğu içinde basınca dayanıklı malzemelerden yapılması önemli bir husustur. LPG'li araçların gaz kaçak kontrollerinin ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması durumunda LPG son derece güvenli ve çevreci bir yakıttır. Eskiyen tankların değişmesi, arızalı ve ömrünü doldurmuş parçaların standartlara ve yönetmeliklere uygun malzemeler ile yenilenmesi de yine önem arz etmektedir. Bu denetimlerin ve kontrollerin tarafsız bir göz ve bu konuda yetkili kişilerce yapılması çok önemlidir. Mevzuatta yapılan düzenlemeler ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren LPG'li araçların malzemelerinin uygunluğuna, yapılan montajın doğru olduğuna ve gaz kaçağı kontrolü yapıldığına karar veren kurum bizzat montajı yapan firmanın kendisi olmuştur. Sadece araç sahiplerinin değil tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin söz konusu olduğu böylesine önemli bir konuda denetimlerin daha disiplinli ve konusunda uzman kişilerce yapılması ve bu konuda gereken tedbirlerin alınması önemlidir. İlgili Bakanlık ve yetkili kurumların geçmişten ve yaşanan olaylardan ders çıkararak tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden LPG sektörü ile ilgili mevzuatta gerekli değişiklikleri yapması, LPG/CNG sektörünün ve ilgili tüm kurumların görüşlerini alarak kamusal denetim uygulamasına geri dönülmesi en doğru karar olacaktır" dedi. - SAMSUN