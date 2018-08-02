Mmo'dan Kocasinan'a Ziyaret

Mmo'dan Kocasinan'a Ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktdar’ı makamında ziyaret etti.

Mmo'dan Kocasinan'a Ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve yeni yönetim kurulu üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktdar'ı makamında ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni dönemde yapacağımız ortak çalışmalar üzerine istişarede bulunduğumuz Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy'da oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ

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