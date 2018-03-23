Mmo'dan "Havuz İmalatları" Semineri

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, Samsun İnşaat Fuarı 2018'de üyelerine ve sektör katılımcılarına yönelik "Havuz İmalatları" semineri düzenledi.

Seminerde Ulusal Havuz Enstitüsü (UHE) Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Korcan Kurtoğlu, UHE'nin 1995 tarihinde 19 kurucu üye ile kurulduğunu belirterek, UHE'nin sektörü ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenlediğini söyledi.

Seminerin ardından TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer tarafından seminere ve fuara verilen destekten dolayı MMO Samsun Şube Başkan Yardımcısı Özkan Er'e plaket takdim edildi.

Seminerle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Samsun'un eskiden bir fuar kenti olduğunu hatırlatarak, "Samsun, fuar kenti olma özelliğini yeniden canlandırdı. İnşaat sektörünün üyelerini ilgilendiren bir alan olduğundan dolayı bu fuarı oda olarak önemsiyoruz. Bugün burada olup bizlere sektörle alakalı bilgi aktaran katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN