Mmo'dan Fuarda Seminer

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, Samsun İnşaat Fuarı 2018'de üyelerine ve sektör katılımcılarına yönelik "Tesisatta Son Teknoloji Balanslama, Su Kalitesi ve Basınçlandırma Uygulamaları" başlıklı seminer düzenledi.

Seminerde, Makine Mühendisi Görkem Kızıltan Ustalı tarafından, binalarda enerji tasarrufu, hidronik optimizasyon yardımı ile enerji tasarrufu, Hvac'ın amaçları, Kontrol edebilme için balanslama, balans vanasının amacı ve seçimi, statik ve dinamik balans vanaları, enerji verimliliği ile balanssızlık karşılaştırılması, radyatör tesisatlarında balanslama ve kontrol, basınçlandırma konularında detaylı bilgi aktarıldı. Seminerin ardından TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer tarafından Görkem Kızıltan Ustalı'ya teşekkür plaketi verildi.

Seminer ile ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Oda olarak TÜYAP Samsun'u destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapılacak inşaat fuarlarında da üyelerimize ve katılımcılara yönelik seminerler düzenleyeceğiz" dedi. - SAMSUN