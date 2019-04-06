Mmo'dan Fuarda Akıllı Seminer

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nce 'Samsun İnşaat Fuarı'nda üyelerine ve sektör katılımcılarına yönelik 'Binalarda ISolution Akıllı Sistem Çözümleri' semineri gerçekleştirildi.

MMO Samsun Şubesi'nin Samsun İnşaat Fuarı'nda düzenlediği seminer büyük ilgi gördü. Seminerde Makine Yüksek Mühendisi Cüneyt Deniz Küheylan, akıllı pompalar, ısıtma sistemleri, bina sistemlerine aktarılan veriler, soğutma sistemleri, in-line pompalar, basınçlandırma, hidrofor sistemleri ve atık su sistemleri başlıkları altında üyelere ve sektör katılımcılarına detaylı bir sunum yaptı.

Seminerle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er, Samsun'un eskiden bir fuar kenti olduğunu hatırlatarak, "Bu özelliği ile Türkiye'de çok önemli bir yere sahipti. TÜYAP ile fuar kenti olma özelliğinin yeniden canlandığını görüyoruz. Bu durum hepimizi son derece mutlu ediyor. Samsun İnşaat Fuarı sektöre yön vermesi açısından çok önemli. Bu nedenle oda olarak fuarı son derece önemsedik. Meslektaşımız Cüneyt Deniz Küheylan'ın sunumuna gösterilen ilgi bizi ayrıca sevindirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA