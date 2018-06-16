Mmo'da Bayramlaşma

Her bayramda geleneksel olarak üyeleri ile birlikte bayramlaşma merasimi düzenleyen Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube'de üyeler ve yönetim kurulu bir araya gelerek bayramlaşma ve birlikte sohbet etme imkanı buldular.

Üyelerin ilgi gösterdiği bayramlaşma merasiminde makine mühendisliği mesleğine yeni katılan üyeler deneyimli üyelerle bir araya gelme imkanı buldu. Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi üyeleri ile bayramlaşma programında bir araya gelerek birlik beraberlik içerisinde bir bayram kutlaması yaşandı.

Bayramlaşma ile ilgili basına bilgi veren Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Her bayramın ayrı bir güzelliği olduğu, Makina Mühendisleri Odası'nın büyük bir aile olduğunu, her bayramda olduğu gibi şubemizde birlik ve beraberliğin simgesi olan, toplumumuzu birbirine bağlayan bir bayram daha yaşıyoruz" dedi. - SAMSUN