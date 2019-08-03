MMO Bursa Şube Başkanı: Otobüs yangını ihmal sonucu çıktı

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının ihmal ve hatalar zincirinden kaynaklandığını öne süren Düşünceli, "Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Araçlarda bulunan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir" dedi.

Balıkesir'de dün meydana gelen 5 kişinin öldüğü otobüs yangınının ardından bakım ve denetimlerin eksikliği gündeme geldi. Yangının ihmaller ve hatalar zincirinden kaynaklandığını belirten Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Olayı detaylıca araştıran savcılık tarafından, aracın deposundaki yakıttan inceleme yapılması için numune alınmıştır. EPDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ile ulusal marker kontrol cihazında yapılan kontrolü sonucu yangının motor yağı nedeniyle çıkmadığı kesinleşmiştir" dedi.

Balıkesir il temsilciliklerinin olay yerinde inceleme yaptığını belirten Düşünceli, "Yapılan incelemeler sonucu yangının, aracın orta bölümünde bulunan kahve makinesi ünitesinden çıktığı, aracın durmasının sonrasında açılan kapı nedeni ile hızlı bir şeklide tümüne yayıldığı düşünülmektedir. Yaralanmaların, orta kapının alevler ile bloke olması nedeniyle yolcuların ön kapının önüne yığılması neticesinde gerçekleştiği, ölümleri de dumandan zehirlenerek olduğu ilk incelemelerde belirtilmektedir. Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca araç sürücü ve görevlilerinin olası tehlike ve risklere karşı yeterli bilgi düzeyine sahip olması gereklidir. Yangının kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı ise bilirkişi raporu sonucu netleşecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Bursa