Mmg Diyarbakır Şubesinde 4. Olağan Genel Kurul

Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi'nde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda Yusuf Çelebi başkanlığa seçildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü seminer salonunda yapılan kongrede faaliyet raporunun okunmasının ardından tek liste ile gerçekleştirilen seçimde oy birliği ile 6 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi. Yapılan oylamada Yusuf Çelebi şube başkanlığına seçildi.

Kurulda konuşan MMG Genel Başkanı Osman Balta, Diyarbakır'ın kendileri için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Balta, şöyle konuştu:

"Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için bir seferberlik havası içinde çok çalışmamız lazım. Bu noktada bizlere çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Biz MMG olarak bunun gayreti içindeyiz."

MMG Diyarbakır Şube Başkanı seçilen Yusuf Çelebi de önceki dönemde başkan Mesut Işık'a ve yönetimine yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti.

Çelebi, "İnsan haklarına ve çevreye saygılı, toplumun milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, bilgi ve eğitimin üstünlüğüne inanan, girişimcilik ve inovasyona önem veren, sürekli yenilik ve gelişime açık, toplam kalitenin bilincinde ve milletin hizmetinde topyekun hareket edeceğiz. MMG Diyarbakır Şubesi saydığım vizyon çerçevesinde çalışmalara devam edecektir." şeklinde konuştu.

Çelebi, arkadaşlarından aldıkları zengin tecrübe ve birikimle hizmet bayrağını daha da yukarıya taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Kurula, MMG Genel Merkezinden Kadem Ekşi, Hasan Sezgin, Osman Arı ve Ali Rıza Arslan ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Toprak, MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanı Mehmet Bakır Eza, TÜMSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Recep Dakak ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA