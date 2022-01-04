MLS takımlarından Los Angeles'ta Cherundolo dönemi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MLS takımlarından Los Angeles'ta Cherundolo dönemi

MLS takımlarından Los Angeles'ta Cherundolo dönemi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles, teknik direktörlük görevine Steve Cherundolo'yu getirdi.

Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles, teknik direktörlük görevine Steve Cherundolo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona erdiği için ayrılan Bob Bradley'in yerine 42 yaşındaki Cherundolo'nun takımın başına getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Hannover 96'da geçiren Cherundolo, 2014'ten bu yana kulüp ve milli takım altyapılarında antrenörlük yaptı.

ABD'li teknik adam, geçen yıl çalıştırdığı Las Vegas Lights ile çıktığı 32 maçta, 6 galibiyet, 23 mağlubiyet elde etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title