MLS ekibi Orlando City, Pato'yu kadrosuna kattı
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MLS ekibi Orlando City, Pato'yu kadrosuna kattı

13.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:20
MLS ekibi Orlando City, Pato'yu kadrosuna kattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Orlando City, Brezilyalı forvet Alexandre Pato'yu transfer etti.

Orlando City Kulübü, serbest oyuncu konumundaki Pato ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Milan, İngiltere'nin Chelsea, İspanya'nın Villarreal takımlarında oynayan Pato, Çin'de Tianjin Tianhai, ülkesinde Internacional, Corinthians ve son olarak Sao Paulo'da görev yapmıştı.

Pato, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 27 kez giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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