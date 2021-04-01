MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı
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MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı

Amerikada MLS'in güçlü takımlarından FC Cincinnati'nin yeni stadı görkemli bir şovla duyuruldu. Görsel şölen oluşan ortamda etkileyici manzaralar oluştu.

Amerika'da MLS takımlarından FC Cincinnati'nin yeni stadyumu harika bir görsel şölenle duyuruldu. Renkli görüntülerin olduğu tanıtımda heyecanlı anlar yaşandı.

RESMİ AÇILIŞ 16 MAYIS'TA

Eski Hollandalı efsane stoper Jaap Stam'ın teknik adamlığını yaptığı ve Brenner, Locadia, Luciano Acosta gibi önemli futbolcuların yanı sıra Süper Lig'de daha önceden Gaziantepspor forması giyen Haris Medunjanin'in de oynadığı Cincinnati takımının yeni stadında yapılan görsel şölen taraftarları büyüledi. 250 Milyon Dolara mal olan ve yapımı A'dan Z'ye 2 senede tamamlana stadyumun resmi açılışı 16 Mayıs'ta yapılacak.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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