MLS'de 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi. Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek. Kaynak: AA