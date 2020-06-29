MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

Kaynak: AA