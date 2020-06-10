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MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor
10.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi'ndeki (MLS) takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

MLS'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonunun ikinci maçlar sonrası 12 Mart'ta durdurulan lig heyecanı, 8 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek farklı formattaki turnuvayla sürecek.

"MLS Geri Döndü" adındaki turnuvaya, ABD'nin Orlando kentindeki Walt Disney World Resort yerleşkesinde bulunan ESPN Wide World of Sports Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Doğu ve Batı konferanslarındaki 26 takım, 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve beraberlik durumunda penaltı atışlarına geçilecek.

11 Ağustos'taki finali kazanan takım, 2021 CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Grup aşamasında kazanılan puanlar, turnuvadan sonra devam edilmesi planlanan normal sezon maçlarına aktarılacak.

Kaynak: AA

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