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MLS 8 Haziran'a kadar ertelendi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) müsabakalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı açıklandı.

18.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:02
MLS 8 Haziran'a kadar ertelendi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) müsabakalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı açıklandı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında MLS karşılaşmaları 12 Mart'ta ertelendiği duyurulmuştu. MLS'in konuyla ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi. Daha önce yapılan açıklamalarda maçların 10 Mayıs'ta başlatılabileceği ifade edilmişti.

Öte yandan kulüplerin yaşadığı ekonomik durumdan dolayı futbolcuların maaşlarıyla ilgili düzenlemeler için oyuncular birliği ile görüşmelerde bulunulduğu açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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