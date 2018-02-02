Mlp Sağlık Hizmetleri Halka Arzında Fiyat ve Tarih Değişikliği

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin halka arzına ilişkin fiyat aralığı 19 ila 20 lira olarak değiştirilirken, 1-2 Şubat olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi 5 ve 6 Şubat'ı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin halka arzına ilişkin fiyat aralığının 19 ila 20 lira olarak düzeltildiği belirtildi.

Daha önce 1 ve 2 Şubat 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresinin 5 ve 6 Şubat'ı da kapsayacak şekilde uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Yatırımcılar, 6 Şubat Salı akşamına kadar şirketimizin halka arzına katılmak üzere taleplerini, izahnamede belirtilen yetkili kuruluşlara iletebilirler. Buna ek olarak izahnamede bu konuda bir taahhüt olmamasına rağmen şirketimize 600 milyon liralık bir sermaye girişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada, şirketin halka arzında talep toplamanın, 24-28 lira aralığından 1 ve 2 Şubat 2018'de yapılacağı belirtilmişti.

Şirketin halka arz izahnamesine göre, çıkarılmış sermayenin 176 milyon 458 bin 254 liradan 201 milyon 458 bin 254 liraya yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 25 milyon TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 38 milyon 333 bin 333 lira olmak üzere toplam 63 milyon 333 bin 333 liralık nominal değerli paylar halka arz ediliyor.