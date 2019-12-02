Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi.



Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Euronews.com'da Görüntüle