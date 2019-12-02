Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi. Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi.
Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com