Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı
Haberler » Dünya » Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı - Haber

Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi. Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Mlli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen açıklaması: 2035'e kadar plan yapıldı

Milli Eğitim Bakanı , öğretmen kadrolarıyla ilgili 2035 yılına kadar planın yapıldığını söyledi.


Selçuk, 'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et