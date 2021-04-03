MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek!

Xbox Game Pass, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor

San Diego Studio tarafından geliştirilen MLB(Major Baseball League) The Show 21 çıkış yaptığı tarihte Xbox kütüphanesine eklenecek. Nisan ayının merakla beklenen oyunlarından biri olan MLB 21, Xbox cihazlarından oynanabilecek.

Yapılan açıklama doğrultusunda 20 Nisan'da Game Pass kütüphanesine eklenecek olan MLB, Xbox One, Series S/X cihazlarından en iyi sürümüyle oyunculara sunulacak. Bunun yanı sıra oyuncuların online oynama şansı olacağı gibi,cross-play desteği de yer alacak.

MLB The Show 21 şu anda online mağazada ön siparişe açılmış durumda. Oyunun üç farklı sürümü bulunuyor. İşte fiyatları:

MLB The Show 21 Xbox Series X/S: 539 TL

MLB The Show 21 Jackie Robinson Sürümü: 659 TL

Digital Deluxe Sürüm:   775 TL

Xbox Game Pass'e sahip olanların oyunu satın almasına gerek kalmayacak. Ayda 30 TL karşılığında kütüphaneye eklenecek oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

Oyunu satın almak için tıklayabilirsiniz. Game Pass'e üye olmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Demet Akalın Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MLB The Show 21 çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:31:56. #1.14#
title