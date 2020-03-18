MKK-Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Buna göre, şirketlerin ortakları elektronik genel kurul uygulaması (e-GKS) sayesinde genel kurul salonunda bulunmadan elektronik ortamda toplantıya katılıp, görüşlerini iletebiliyor, oy kullanabiliyor, oylama sonuçlarına erişebiliyor.

Şirketin ihtiyacı olan acil ve kritik kararları almak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin şirkete gelmesini beklemek geride kaldı. Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile kurul üyeleri dünyanın neresinde olursa olsun toplantıya katılıp karar alabiliyor, elektronik olarak imzalayabiliyor.Sermaye piyasalarının tüm dünyada kapsamlı ve hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Türkiye'de de sadece sermayepiyasalarının değil finans sektörüyle bağı olan tüm kurumların bu dönüşümün bir parçası olduğunu söyledi ve ekledi: "MKK, AR-GE merkezi hüviyetiyle geliştirdiği teknolojik sistem ve platformlarla kurumlarımıza destek sağlamayı sürdürmektedir. Özellikle e-GKS gibi çözümlerle kurumsal yönetim uygulamalarına önemli yenilikler getirmiş ve uluslararası tanınırlığa sahip sistemler geliştirmiştik. Bu tecrübelerimizi Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'ne (e-YKS) taşımış bulunmaktayız. e-YKS, şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesini ve bu toplantılarla ilgili tüm süreçlerin tek bir platformdan en az maliyetle yönetilebilmesini sağlamaktadır. e-YKS ve e-GKS gibi geliştirdiğimiz ürünlerle, yeni ve uluslararası standartların da ötesinde özellikler sunan uygulamaların ülkemizde kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. MKK, önümüzdeki dönemde de bu alanda uygulama geliştiren, geliştirdiği uygulamaları gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında finansal kurumların kullanımına sunan dünyadaki sayılı sermaye piyasası kurumlarından biri olmaya devam edecektir."MKK'dan yapılan açıklamada, "Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Türk Ticaret Kanunu'nun genel kurulları düzenleyen 1527'nci maddesi uyarınca, 2012 yılından itibaren Borsaya kote tüm şirketler için zorunlu. e-GKS borsa dışında olan tüm anonim şirketler ve genel kurul yapan tüm kurumların kullanabileceği geniş bir altyapı imkanına sahip. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun AR-GE merkezi kimliği ile tamamen kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği uygulama genel kurul süreçlerinin ve işlemlerinin tamamının fiziki belge olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor. Pay sahipleri ortağı oldukları şirketlerin genel kurul toplantılarına dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan bağlantı ile katılabiliyor, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüşlerini ve oylarını elektronik ortamda iletebiliyor" denildi.Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) şirketlere yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapabilme olanağı sağladığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin bir parçası olan sistem şirketlere ve yöneticilere, yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım sağlama, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, alınan kararları güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalama ve tüm süreçleri en az maliyetle sunma imkanı veriyor. e-YKS internet ve mobil uygulamaları ile bir paket program şeklinde şirketlerin kendi sistemlerine kuruluyor. Sistem, kullandığı güncel teknolojiler, sahip olduğu güvenli altyapı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu ekranları ile yurtdışı muadillerinin önünde yer alıyor" denildi.

Kaynak: DHA