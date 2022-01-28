MKK, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKK, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
MKK, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı.

MKK, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Twitter, Medya, Vap, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title