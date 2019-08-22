MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

22.08.2019 11:40

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.