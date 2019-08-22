MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

22.08.2019 11:40
MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah

Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran MKEK Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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