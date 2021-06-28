MKEK kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, MKEK'in anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif metnine eklenen önerge ile MKEK'in özelleştirilmemesi kanunla netleştirildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 12 maddelik yasa teklifi ile MKEK, Hazine'nin mülkiyetinde olacak, Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunları'na göre kurulmuş bir anonim şirket olacak.

'SATILAMAYACAK, DEVREDİLEMEYECEK'Teklif sahibi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, teklifle Makina Kimya'nın daha iyi bir noktaya gelebileceğini ve dünya silah sanayi ile rekabet edebilecek hukuki altyapıya kavuşmak için bu teklifi hazırladıklarını belirterek, "MKEK'i, 'Özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine'ye bağlıyoruz' diyoruz. Satılamayacak, devredilemeyecek" dedi.CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİCHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise Türkiye'nin, Meclis iradesiyle imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden, Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıldığını anımsatarak, "Bir gece yarısı kararnamesiyle 'MKE A.Ş. özelleştirildi' denirse çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakamayacaksınız. Gelin, bu işten vazgeçin" dedi.CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğu düzenlemenin, toplum vicdanında karşılık bulmadığını, daha detaylı irdelenmesi ve tartışılması gerektiğini söyledi.

Bu arada komisyonun CHP'li üyelerinin masalarındaki, 'MKE'ye sahip çık', 'MKE'nin Tank Palet olmasına izin vermeyeceğiz', 'Anonim şirkete dönüştürme bahane, amaç özelleştirme' yazılı pankartlar da dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı