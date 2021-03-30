MKEK Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı
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MKEK Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı

Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
MKEK Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MKEK Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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