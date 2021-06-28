MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülüyor

Yeni kurulacak MKE AŞ hakkında, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak.

Yeni kurulacak MKE AŞ hakkında, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Bu düzenleme satışa giden yolun kapısını açıyor." ifadesini kullandı.

Daha önceki özelleştirmelere bakıldığında bir servet aktarımının söz konusu olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Devlet, kimin ne kadar kazanacağına karar veren bir yapı değildir. Bunun olduğu her yerde millet zayıflamıştır. MKE'de 20 yılın sonunda buraya gelinmemeliydi. Personelle ilgili sorunların çok çeşitli çözümleri var." diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise "Biz bu filmi daha önce görmüştük. Özelleştirmenin adeta baş ağrısına bile iyi geleceği yönündeki propagandalardan sonra elde avuçta ne varsa satıldı. Olan yine vatandaşa oldu." dedi.

MKE'nin, anonim şirkete dönüştürülmesi halinde binlerce emekçinin, iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını ileri süren Girgin, "Kamudan şirket maaşı alanlara yeni bir arpalık yaratılacak." ifadesini kullandı.

"Özelleştirmenin önünü kapatıyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de savunma sanayisindeki kazanımların uluslararası alanda takdir edildiğini, bu kazanımları daha da ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

MKE'nin, 1984'ten beri özelleştirme kapsamında yer alan bir kurum olduğunu hatırlatan Özen, "20 yıllık iktidarımızda özelleştirme kapsamında yer alan bir şirketle ilgili böyle bir adım atmamışız. AK Parti, bu hassasiyeti en fazla taşıyan partidir. Bu çalışmayla özelleştirmenin de önünü kapatıyoruz." görüşünü paylaştı.

Özen, MKE'nin potansiyelini daha da geliştirmek istediklerini, teknolojik yatırımları artırmayı ve karlılığını daha ileri seviyelere taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise stratejik bir alan olan savunma sanayisinin tamamıyla özel sektöre devredilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Savunma sanayisinde karlılığın esas olmadığını belirten Vahapoğlu, "MKE'nin anonim şirketi olmasıyla eksiklikler giderilecek, uluslararası alanda söz sahibi olunacaksa hiç durmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sendika temsilcileri komisyonda

Komisyonda, sendika temsilcileri de düzenlemeye ilişkin görüşlerini ve endişelerini dile getirdi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, "MKE yalnızca Kırıkkale değil, Türkiye demek. MKE ülkemiz için çok önemli." dedi.

MKE'de 1963'ten beri yetkili sendika olduklarını anımsatan Erdal, "MKE özelleştirilemez, kesinlikle kamuda kalması lazım. MKE olacaksa yüzde 100 Hazine'de, Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir kurum olması gerekiyor. Kamu İhale Kanunu'ndan da çıkarılması lazım." diye konuştu.

Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türker İpek de kanun teklifinde mevcut personelin düzenleme yasalaştıktan sonra ne şekilde çalıştırılacağına ilişkin 6 aylık süre sınırının yetersiz olduğunu, bu sürenin en az 24 ay olarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

MKE'de çalışan koruma güvenlik personelinin talepleri olması halinde memur statüsünde değerlendirilerek işlem yapılmasını ve başka kurumlara geçişlerinin bu şekilde sağlanmasını isteyen İpek, istihdam fazlası personel durumuna gelen çalışanların, talepleri olması halinde birinci öncelikli Kamu İktisadi Teşekküllerine geçişinin sağlanmasını talep etti.

İpek, MKE'de çalışmaya devam eden, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 ve 2 No'lu cetveline tabi personelin, talepleri halinde kurumda aynı hukuki statü ile çalışmaya devam etmesini, kurumda çalışan ve emekli olmaya hak kazanmış personelin ise talepleri halinde emeklilik tazminatlarının yüzde 40'tan az olmamak kaydıyla artırılarak ödenmesini istedi.

"Çalışanların hak kaybının olmayacağını inandırıcı bulmuyoruz"

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ise düzenlemeyle, çalışanların hak kaybının olmayacağını inandırıcı bulmadığını söyledi.

"Devletin memurunun olmadığı yerde devletten bahsetmenin mümkün olacağını düşünmediğini" dile getiren Tümer, "Devlet memurlarının, MKE'nin gelişiminin önünde engelmiş gibi yansıtılmasından rahatsızız." ifadesini kullandı.

Tümer, MKE AŞ ile sözleşme imzalamayan, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 ve 2 No'lu cetveline tabi sözleşmeli çalışanların, başka kurumlara nakil olurken mevcut kadro ve pozisyon, kazanılmış hak aylıkları ve sınavla kazanılmış haklarıyla gönderilmelerinin sağlanmasını talep etti.

MKE AŞ ile 3 aylık süre içinde sözleşme imzalayan memur ve sözleşmeli personeller için çalıştıkları 1 yılın sonunda istekleri halinde diğer kurumlara önceki kazanılmış kadro, pozisyon ve hak aylıkları ile atanma talep etme hakkı verilmesi gerektiğini kaydeden Tümer, "MKE AŞ ile sözleşme imzalamayan 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 ve 2 No'lu cetveline tabi çalışan sözleşmeli personele, tercih edecekleri üç il tercihinin beraberinde KİT kurumları dahil olmak üzere kurum tercihi yapabilme ve 1 yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yeniden kurum değişikliği hakkı verilmeli." önerilerinde bulundu.

KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin de düzenlemeyle özelleştirmenin önünün açılacağını iddia ederek, teklifin geri çekilmesini istedi.

"Hiçbir Katarlı MKE'nin herhangi bir fabrikasına girmedi"

Komisyonda daha sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

"Katarlıların, düzenleme öncesinde MKE'yi ziyaret ettiği" iddiasına cevap veren Dere, "Hiçbir Katarlı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun herhangi bir fabrikasına girmedi, gelmedi ve bir görüşme olmadı." dedi.

MKE'den, 2017'den bu yana 306 yetişmiş nitelikli personelin, özlük hakları nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını bildiren Dere, "Savunma sanayisinde benzer işi yapan işlerde birkaç kat daha fazla maaş alıyor. Bu, Türkiye'nin gerçeği. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında, bu konuda birazcık imtiyaz beklediğimizi ifade etmek istiyorum." görüşünü paylaştı

Düzenlemeyle, işçilerin, toplu sözleşmeden kaynaklı haklarının kesinlikle zayi olmayacağını vurgulayan Dere, şunları kaydetti:

"Memurlarımızın tercihleri, gittikleri yerlerde mağdur olmamaları için gerekli düzenlemeler var. MKE'den hiçbir memur, sözleşmeli personel ya da işçimizin ayrılmasını arzu etmiyoruz. Mevcut durumda işçilerimizin zaten sözleşmeleri aynen devam eder, ilave iyileştirmeleri yapılır, bütün işçilerimizi bünyemizde muhafaza ederiz. Memur ve sözleşmeli personelimizin de tabii ki statüsü değişir ama genel müdür, genel müdür yardımcıları dahil diğer savunma sanayisi şirketlerinde olduğu gibi yönetim kademesinde olurlar. Bu şekilde haklarını muhafaza ederek, bizlerle devam etmelerini arzu ediyoruz ama bütün bunlara rağmen gitmek isteyenler de olursa onların mağdur olmamaları için bütün düzenlemeleri yapmaya hazırız."

MKE AŞ özelleştirme kapsamından çıkarılacak

Müzakerelerin ardından AK Parti milletvekilleri, komisyona, MKE AŞ'nin, özelleştirme kapsamından çıkarılmasını içeren önerge sundu. Müzakerelerin ardından yapılan oylamada önerge kabul edildi.

Kanun teklifine eklenen hükümle, MKE AŞ, hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek.

MKE AŞ hakkında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü de korunacak.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu