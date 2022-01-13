MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı - Haberler
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MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı

MKE'de çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'de (MKE) çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'de (MKE) çalışanların saat ücretleri ek zamla yüzde 64 artırıldı.

MKE'nin yazılı açıklamasında, kurumun 3 Temmuz 2021'de kamu şirketine dönüşmesinden itibaren mavi yaka çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yetkili sendika Türk Metal Sendikası ile koordinasyon ve uyum içinde çalışıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz, 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilave iyileştirme yapılması yönünde karar aldı. 15 Ocak 2022 itibarıyla en düşük saat ücreti 25,85 liradan 42,48 liraya, en yüksek saat ücreti ise 27,12 liradan 44,35 liraya yükseltilmiştir. Böylece 3 Temmuz 2021 ve 15 Ocak 2022 arasında yapılan iyileştirmeler ile saat ücretlerinde yüzde 64 artış gerçekleştirilmiştir."

2022 itibarıyla performans değerlendirme sistemine geçileceğinin vurgulandığı açıklamada, şirketin performansı esas alınarak çalışanlara yıl sonu performans primi verileceği belirtildi.

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