MKE AŞ çalışanlarını birer aylık teşvik primiyle ödüllendirecek

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, şirket hedeflerine yaptıkları katkılar dolayısıyla çalışanlarına teşvik primi verecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan düzenleme kapsamında bu yıl "anonim şirket" statüsüne geçen MKE AŞ, yeni yapıda şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkıları dolayısıyla tüm personelini ödüllendirme kararı aldı.

MKE AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Yasin Akdere tarafından personele yapılan duyuruda, yeni yapıya geçiş ve sonrasındaki özverili katkıların ödüllendirmesi, şirket ailesine yeni katılanların teşvik edilmesine yönelik bir dizi karar alındığını bildirdi.

Buna göre, saat ücretli çalışanlarda olduğu gibi aylık ücretli çalışanların da yemek bedelleri şirket tarafından karşılanacak.

Aylık ücretli çalışanlara birer aylık, saat ücretli çalışanlara ise 225 saat üzerinden hesaplanan aylık ücretleri tutarında teşvik primi verilecek. Bu yıl işbaşı yapan yeni çalışanlar da 2021 yılındaki çalışmaları oranında teşvik priminden yararlanacak.

Duyuruda, "Hep birlikte yapılmayanı yapmak" sloganıyla milli güç MKE'yi zirveye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Yasin Akdere, çalışanlar ve ailelerinin yeni yılını da kutladı.

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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