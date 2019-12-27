MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Dar alan oyunu ve duran top çalışmasının ardından idman tamamlandı.
MKE Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, cezalı Ante Kulusic, Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.