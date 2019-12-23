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MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

23.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:08
MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü Yukatel 'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu yapıldı.

Dinamik ısınma sonrası 5'e 2 pas ve top kapma idmanının ardından, dar alan oyunlarıyla çalışma tamamlandı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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