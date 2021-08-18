MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Üstün, gelecek planlarını anlattı Açıklaması
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MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Üstün, gelecek planlarını anlattı Açıklaması

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Üstün, gelecek planlarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Gökalp Üstün, kulübü maddi sıkıntılardan kurtarmayı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Gökalp Üstün, kulübü maddi sıkıntılardan kurtarmayı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gökalp Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ligin ilk haftaları olduğu için şu an değerlendirme yapmak için çok erken. Bizim için şu an önemli olan bir ve diri olmak. İnşallah önümüzdeki haftalarda takımımız oturdukça daha iyi neticeler alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Transfer sezonunun 8 Eylül'e kadar devam edeceğini anımsatan Üstün, şunları kaydetti:

"Önemli bir oyuncu olan Aatif Chahechouhe'yu aldık. Çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Şu an kadromuza güveniyoruz. Sahanın içine çok karışmak uygun olmaz. Mustafa (Dalcı) hoca bu kararları verir. Futbolcu ihtiyacımız varsa, transfer komitemiz gerekeni yapar. O zamana kadar hocamızın bir talebi olacaksa da gerekli aksiyonu başkanımız nezdinde kulübümüz alacaktır. Mustafa Dalcı hocamızın iyi bir performans sergileyeceğinden eminim."

"Bizim için önemli olan alt yapıyı kuvvetlendirmek"

Gökalp Üstün, şampiyonluk konusunda çok kesin konuşmanın doğru olmadığını aktarırken, altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"Şu anda öncelikli hedefimiz, kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturup, maddi sıkıntılardan kurtarmak." ifadelerini kullanan Üstün, "Kulübü daha da borçlandırarak Süper Lig'e çıkarmanın marifet olmadığını acı bir tecrübe olarak yaşadık. Bunu bir daha yaşatmayacağız. Bizim için önemli olan alt yapıyı kuvvetlendirmek. Mesela altyapıda şampiyon olacağımızı iddia etmek isteriz. Çünkü altyapıya daha çok yatırım yapıyoruz. Ankaragücü'nün kurtuluşu buradan geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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