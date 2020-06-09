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MKE Ankaragücü yönetim kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanlarıyla bir araya geldi.

MKE Ankaragücü yönetim kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi
09.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:13

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanlarıyla bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde sarı-lacivertli kulübün düzenlediği yemekli toplantıya, Fatih Mert ve yöneticilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, GİMAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Berktaş, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, TÜMSİAD Ankara Başkanı Abbas Demirbaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve HAK-İŞ Sendikası Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz katıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Mert, taraftarların isteği doğrultusunda kulüp olarak hatıra bileti kampanyası başlattıklarını belirterek, "Önceki dönem Meclis Başkanımız Cemil Çiçek davetimizi kırmadı, kulübümüze gelerek bizleri onurlandırdı. Oda başkanlarımıza, katılan STK başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nü Ankara'yla buluşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Mert, "Burayı Ankara'nın takımı yapmak istiyoruz. Onun için her siyasi görüşten, toplumun Ankara'daki her kurum ve kuruluşlarının burayla iç içe olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise kendisinin de futbol oynadığını vurgulayarak, "İnşallah Ankaragücü bu yıl ligde kalacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Bizler de Ankara Ticaret Odası olarak Ankaragücü için üzerimize düşen ne ise onu yapmaya hazırız." diye konuştu.

Toplantıya katılan STK başkanları sarı-lacivertli takımın antrenmanını izlerken, kulüp başkanı Fatih Mert katılımcılara Ankaragücü saati hediye etti.

Kaynak: AA

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