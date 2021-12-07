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MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 16. haftada deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 16. haftada deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Balıkesirspor maçında tam süre yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, maçta süre almayanlar ise dar alanda top kapma oynadı.

Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertli takım, Samsunspor karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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