MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor.
21.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:08
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor.
Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kaynak: AA