MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

19.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:05
MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemeyecek.

Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü, rakibini 11 yıldır yenemiyor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

Başkent temsilcisi Trabzon'da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007'de yine 1-0'lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü'nün son 30 yılda Trabzon'da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:08:27. #1.16#
title