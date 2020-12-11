MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek
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MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek

11.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:54
MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan başkent temsilcisinde, maç öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde biri futbolcu 3 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde 8 Aralık'ta da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:08:34. #1.15#
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