MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Ligin zirvesini ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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