MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-lacivertli takımda, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Pinto, Ricardo Faty ve Michal Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Kaynak: AA