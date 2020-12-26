MKE Ankaragücü, yarın Denizlispor'a konuk olacak
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MKE Ankaragücü, yarın Denizlispor'a konuk olacak

26.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:58
MKE Ankaragücü, yarın Denizlispor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde oynadığı 13 maçta 9 puan alabilen sarı-lacivertlilerin, 3 maçlık yenilmezlik serisi hafta içi Beşiktaş karşısında sona erdi.

Bu sezon dış sahada Fraport TAV Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'le birlikte galibiyeti olmayan üç takımdan biri olan MKE Ankaragücü, deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun son haftasında Denizlispor karşısında almıştı.

Ligde 25 Temmuz'da Denizli'de 3 puan alan sarı-lacivertliler, bu sezonki 6 dış saha maçında 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Emre Güral, Denizli deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Yukatel Denizlispor, 12 puanda bulunuyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yaklaşık 13 yıldır rakibine yenilmiyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Denizlispor'a karşı yaklaşık 13 yıldır mağlup olmuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibine Süper Lig'de son olarak 3 Mart 2007'de deplasmanda 1-0 yenildi. Daha sonra Süper Lig'de iki takımı karşı karşıya getiren 8 müsabakada MKE Ankaragücü, dörder galibiyet ve beraberlik elde etti.

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de ise rakibiyle bu sürede 4 maça çıktı. Alt ligdeki maçların üçünü Denizlispor, birini ise sarı-lacivertliler galip bitirdi.

İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de Ankara'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona ererken, Denizli'deki karşılaşmayı MKE Ankaragücü tek golle kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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