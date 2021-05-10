MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi

MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü saha olayları ve usulsüz seyircisi alınması; BB Erzurumspor ise talimatlara aykırı hareket dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü saha olayları ve usulsüz seyircisi alınması; BB Erzurumspor ise talimatlara aykırı hareket dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sevkler şu şekilde:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 08.05.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu HASAN HATİPOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.05.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun 08.05.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET ONGAN'ın 17.04.2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:42:22. #1.15#

title