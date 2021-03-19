MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:03
MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Trabzon'daki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdi.

Sakatlığı devam eden Daniel Lukasik ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını Ankara'da sürdürdü.

MKE Ankaragücü'nün geçen hafta Göztepe ile oynadığı maçta kart görerek cezalı duruma düşen Stelios Kitsiou, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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