MKE Ankaragücü, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı
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MKE Ankaragücü, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveçli forvet Torgeir Borven ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveçli forvet Torgeir Borven ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcusu Torgeir Borven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gelişmeler hakkında ilerleyen zamanlarda detaylı açıklama kulübümüz tarafından resmi kanallardan yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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