MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Akçay, küme düşmenin kaldırılması beklentisini sürdürüyor Açıklaması MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında Süper Lig'in bu şekilde tekrar oynatılmasını doğru bulmadıklarını, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) küme düşmeyi kaldırma konusunu bir kez daha gözden geçirmesini beklediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında Süper Lig'in bu şekilde tekrar oynatılmasını doğru bulmadıklarını, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) küme düşmeyi kaldırma konusunu bir kez daha gözden geçirmesini beklediklerini söyledi.

Mustafa Reşit Akçay, ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasını ve hazırlık sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Verilen ara sonrası liglerin erken başlatıldığını savunan Akçay, "Bize sunulan programın gereğini yaparız. Üç test geçirdik, sonra da ortamın fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı duruma gelmesini sağladık. Geldiğimiz nokta itibarıyla maçlara uygun bir şekilde hazırlandık." dedi.

Liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasını adil bulmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Adil olmayacaktır çünkü eşitlik söz konusu olmadı. Bazı takımların koronavirüsten etkilenen 5-6 oyuncusu, bizim bir oyuncumuz, öbürünün 3 oyuncusu, çalışanı, yöneticisi oldu. Artı hepimizin psikolojisi farklı hale geldi. Şampiyonluk mücadelesi içerisindeki 6-7 takımın motivasyonu başka bir şekle, alttaki takımların motivasyonu başka bir şekle dönüştü." yorumunda bulundu.

Bu süreçte futbolcuların motivasyonunu sağlama konusunda şampiyonluğa giden takımlardan daha fazla yorulduklarını belirten Akçay, şunları söyledi:

"Ligin tescil edilmesi ve küme düşmenin kaldırılması bizim beklentimizdi, adil olandı. Şampiyonun belirlenmesiyle ilgili yüksek baskının oluştuğu bir ortamda federasyonun böyle karar almasını çok da yadırgamıyoruz. Ancak lig sonunda küme düşmenin kalkmasıyla ilgili isteklerin çok adil bir şekilde düşünülmesi gerekir. Federasyon şu anda bunu reddetti. Saygıyla karşılıyorum. Çünkü güven duygusunun kaybolabileceği, rekabetin adil olmayacağı endişeleri onlarda, takımlarda, oyuncularda oluşabilirdi. Bunu şu anda ortadan kaldırmış olması güzel. Yıl sonu itibarıyla düşmenin kalkması ve ligin yeni sezonda 21 takımla oynanmasının sağlanması da beklentim arasında. Yani artık bizler çarşamba-pazar oynamayı öğrenmeliyiz. Federasyonun küme düşmeyi kaldırma konusunu bir daha gözden geçirmesini bekliyorum. Bu daha adil olacak gibi geliyor."

"Oyuncularımızın psikolojisi çok önemli"

Teknik heyetin futbolculara karşı çelişkili kararlar almaması gerektiğini aktaran Akçay, "Günde çift antrenman yaparken, futbolcularımızın evlere gitmesinde bir sakınca görmedik. Onların kendilerini koruyacak olduğu şekliyle çalışma içerisine girdik. Maç haftasına yaklaştığımız bugünlerde de tek antrenmana dönmeye başladık. Oyuncularımızın psikolojisi çok önemli. Çünkü bizim yaptığımız iş büyük oranda fiziksel görünse de aslında fiziksel tarafını harekete geçiren psikoloji." ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının futbolcuların antrenmanlarını nasıl etkilediğine yönelik Akçay, şöyle konuştu:

"Burada sağlıklı bir ortam oluşturduk. Doktorumuzla yaptığımız görüşmeler ışığında, bundan sonraki testlerin pozitif çıkacağını düşünmüyoruz. Yöneticilerimiz de bu sağlıklı ortamı sağlıyor. Oyuncularımızla 3 test geçirmiş olmamız ve negatif çıkması, kaldı ki Faty'nin de daha sonra yapılan 5 kontrolünün de negatif çıkmış olması, aramıza girişi için engelleri ortadan kaldırdı. Dolayısıyla oyuncular Faty'nin sağlık durumuyla ilgili ikna oldu. Başlangıçta bir tedirginlik vardı ama şu anda mental ve moral olarak futbolcularımız iyi. Yine de kaygılı olan, sahada giyinip soyunan, suyunu evden getiren oyuncularımız da var."

"Bu takımın kümede kalmasını sağlamak zorundayız"

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de 23 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer aldığı hatırlatan Akçay, "Fikstürümüz zor ama getireceği avantajlar da var. Yüksek bir motivasyonla başlıyoruz. Başlangıcından itibaren zor müsabakalar oynamak, bize güç katarak ilerleyeceğimizi söylüyor. Psikolojik olarak zor ve büyük maçlara oyuncunun konsantrasyonu daha kolay oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kalan bölümde Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor gibi zorlu rakiplere karşı ancak motivasyonu kolay maçlar oynayacaklarını kaydetti.

"Hiç bir teknik adam ve oyuncu sahaya mağlup olmak için çıkmaz" diyen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maçlar oyuncuların kendini ifade etmesi için de bir fırsat. Nedeni şu; bazı oyuncularımızın sözleşmesi bitecek, kendilerine yeni bir kariyer planlaması yapmak zorundalar. Dolayısıyla bizden daha fazla onların sahada güç yansıtmaları gerekiyor ki kariyerlerini planlamada bu sonuçlar kendilerine yardımcı olsun. MKE Ankaragücü camiasının ligde kalması, futbolcuların da yararına bir durum. Hepimiz el birliğiyle bu takımın kümede kalmasını sağlamak zorundayız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Ama kolay mıdır? Hiç bir iş kolay değil."

"Sihirli rakam 36 puan"

Kalan 8 maçtaki hedeflerine değinen Akçay, "Bana göre sihirli rakam 36 puan. 8 maçın 4'ünü kazanmak zorundayız ki değişik maçlarda bu olabilir, toplamda 4 maç kazanarak ligde kalabiliriz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, "Bizim maç seçme şansımız yok. Bütün müsabakaları kazanma hedefiyle sahaya çıkacağız. Saha duruşumuzu da buna göre planladık. Bu duruş ve motivasyonla oynayacağız. Bu, aklımızı kaybettik anlamında değil. Aklımız avucumuzun içinde olacak ve mantıklı bir davranış bütünlüğü içerisinde her müsabakayı kazanmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini de yorumlayan Akçak, "5 oyuncu değişikliği olumlu ama özellikle kadrosu geniş olmayan takımlar için çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Yine adil olmayan bir durum söz konusu. Sezon başı planlamasını kadro zenginliğiyle yapmış rekabet gücü yüksek oyunculardan kurulu takımlar için korkunç derecede avantaj sağlayıcı olacaktır. Ancak bize de katkı verecek diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA