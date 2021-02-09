MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaştı
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MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaştı

09.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:07
MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman'la anlaştı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman'la prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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