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MKE Ankaragücü tarihinde ilk kez Menemenspor'u yenmek istiyor

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü tarihinde ilk kez Menemenspor'u yenmek istiyor

TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın Menemenspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, tarihinde ilk kez İzmir temsilcisini yenmek için sahaya çıkacak.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın Menemenspor ile karşılaşacak Mke Ankaragücü, tarihinde ilk kez İzmir temsilcisini yenmek için sahaya çıkacak.

Sezona, Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1, daha sonra sahasında Kocaelispor ile de golsüz berabere kaldı.

Ligin 3. haftasında Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, 4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0, son hafta da deplasmanda İstanbulspor maçını 1-0 kazanmasını bildi.

Ligin 6. haftasında yarın Menemenspor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, daha önce 13 Kasım 2016'da Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı rakibine 4-3 yenildi. Başkent ekibi, aynı sezon ikinci kez karşılaştığı rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Menemenspor ile oynadığı iki maçta 5 gol yiyen, 4 gol atma başarısı gösteren başkent ekibi, İzmir temsilcisi karşısında tarihinde ilk kez galip gelmek için sahaya çıkacak.

"Takımımızda daha verim alamadığımız oyuncular var"

MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Gökalp Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının son 3 maçı kazandığına dikkati çekti.

Bu hafta sahalarında Menemenspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Üstün, "Bu hafta İzmir temsilcisini yenip dörtte dört yapmak istiyoruz. Takımımızda daha verim alamadığımız oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa sürede takıma entegre olacaktır. Ciddi manada TFF 1. Lig'in ortalamasının üzerinde bir kadroya sahibiz. Pazartesi günü tek hedefimiz galibiyet, bu parolayla maça çıkacağız." diye konuştu.

Üstün, 12'nci güç olarak gördükleri taraftarları takımın yanında görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza aşı olmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. 11 oyuncumuz kazanmak için sahada her şeyini veriyor. İtici güç olarak 12'nci oyuncumuz tribünde oturan taraftardır. Taraftarlarımızdan aşı olup tribüne gelerek 12'nci oyunculuk görevini yerine getirmelerini bekliyoruz."

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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