MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı

MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı.

MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı
19.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:49

MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000'e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı'na hareket etti.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak Magazin
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti Spor
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Mehmet Han Hulusi Akar Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Adem Ljajic Selçuk İnan Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Bakan Twitter Mehmet Metiner
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı'na uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 20:50:28. #1.14#
title