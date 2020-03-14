MKE Ankaragücü Tandoğan Tesisleri dezenfekte edildi Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Tandoğan'da bulunan tesisleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Tandoğan'da bulunan tesisleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine spor dünyasında önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent'in Süper Lig'deki temsilcisi MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri, korona virüsü riskine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Sporcuların kullandığı özel alanlardan, ortak kullanım noktalarına kadar her yer, belediye ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA