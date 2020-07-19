MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti STAT: EryamanHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın OngunMKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (Dk.76 Orkan Çınar), Faty, Lukasik (Dk. 87 Sedat Ağçay), Lobjanidze (Dk. 86 Atila Turan), Scarione (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Michalak (Dk.76 Orkan Çınar ), Faty, Lukasik (Dk. 87 Sedat Ağçay), Lobjanidze (Dk. 86 Atila Turan), Scarione (Dk. 65 İlhan Parlak), RivasFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat - Eren (Dk. 68 Chico), Doğukan, Kudryashov, Yekta (Dk. 90 Drole), Ufuk Akyol (Dk. 62 Fredy), Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, BünyaminGOL: Dk. 90+3 Adis Jahovic (Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)SARI KARTLAR: Pinto, Pazdan, Ante Kulusic, Faty (MKE Ankaragücü) - Adis Jahovic (Antalyaspor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Antalyaspor, Jahovic'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla son sırada yer alarak Süper Lig'e veda etti.

25'inci dakikada Scarione kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti, kaleci Ferhat gole izin vermedi.26'ncı dakikada Faty'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas'ın sert şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Faty tamamlamak isterken araya savunma girdi.31'nci dakikada topla ceza sahasına giren Doğukan pasını Bünyamin'e verdi. Bünyamin'in şutunda top auta gitti.33'üncü dakikada savunmadan topu çalan Michalak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michalak'ın vuruşunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çıkardı.45+1'inci dakikada Kitsiou ceza sahasına çalımla girdi ve şutunu çekti. Top savunmada Veysel'e çarptı ve üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.57'nci dakikada savunmanın arkasına sarkan Rivas kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Ferhat yakın mesafeden topun ağlara gitmesini önledi.63'üncü dakikada Doğukan ceza sahası dışından şutunu çekti kaleci Friedrich topu kurtardı.69'uncu dakikada Amilton ceza sahasına pasında topla buluşan Fredy, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Freiedrich mutlak golü önledi.75'inci dakikada Amilton'un pas hatasında araya giren Pazdan, topu İlhan Parlak'a attı. İlhan'ın şutunda top doğrudan auta gitti.90+3'üncü dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Adis Jahovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.90+9'uncu dakikada Yekta Kurtuluş, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakada başka gol olmadı ve müsabaka 1-0 deplasman ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA